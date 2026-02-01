Seance de sophrologie enfant apprendre à bien dormir Centre Aquasanté Saint-Pair-sur-Mer

Seance de sophrologie enfant apprendre à bien dormir

Centre Aquasanté 31 Rue Ampère Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26 11:00:00

Séance sophrologie enfant en groupe

Enfants de 5 à 10 ans

– Apaiser le corps et la tête

– Favoriser l’endormissement

– Réduire les peurs du soir

– Installer un rituel du coucher rassurant

inscriptions 06 11 25 46 42 .

Centre Aquasanté 31 Rue Ampère Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 11 25 46 42 juliepotier.sophrologue@gmail.com

