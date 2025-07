Séance de sophrologie « Petite bulle de nature » Blainville-sur-Mer

Séance de sophrologie « Petite bulle de nature » Blainville-sur-Mer mercredi 13 août 2025 11:00:00.

Séance de sophrologie « Petite bulle de nature »

30 Chemin de l’Amour Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 11:00:00

fin : 2025-08-13 11:45:00

Date(s) :

2025-08-13

Chaque mercredi de 11h à 11h45 du 9 juillet au 27 aout 2025. Venez partager un moment calme et ressourçant avec vos enfants. A travers des jeux et des contes, des exercices de relaxation dynamiques ou statiques et des techniques simples de respiration, ils apprendront à relâcher les tensions physiques et émotionnelles et à retrouver ainsi la détente.

Chaque mercredi de 11h à 11h45 du 9 juillet au 27 aout 2025. Venez partager un moment calme et ressourçant avec vos enfants. A travers des jeux et des contes, des exercices de relaxation dynamiques ou statiques et des techniques simples de respiration, ils apprendront à relâcher les tensions physiques et émotionnelles et à retrouver ainsi la détente. .

30 Chemin de l’Amour Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 86 08 56 81 sdupont@dupont-la-canopee.com

English : Séance de sophrologie « Petite bulle de nature »

Every Wednesday from 11 a.m. to 11:45 a.m. from July 9 to August 27, 2025. Come and share a calm, rejuvenating moment with your children. Through games and storytelling, dynamic or static relaxation exercises and simple breathing techniques, they’ll learn to release physical and emotional tensions and find relaxation.

German :

Jeden Mittwoch von 11:00 bis 11:45 Uhr vom 9. Juli bis 27. August 2025. Kommen Sie und teilen Sie eine ruhige und erholsame Zeit mit Ihren Kindern. Durch Spiele und Märchen, dynamische oder statische Entspannungsübungen und einfache Atemtechniken lernen sie, körperliche und emotionale Spannungen zu lösen und so zur Entspannung zurückzufinden.

Italiano :

Ogni mercoledì dalle 11.00 alle 11.45 dal 9 luglio al 27 agosto 2025. Venite a condividere con i vostri bambini un momento di calma e rigenerazione. Attraverso giochi e racconti, esercizi di rilassamento dinamico o statico e semplici tecniche di respirazione, impareranno a sciogliere le tensioni fisiche ed emotive e a ritrovare il relax.

Espanol :

Todos los miércoles de 11:00 a 11:45 del 9 de julio al 27 de agosto de 2025. Ven a compartir con tus hijos un momento de calma y rejuvenecimiento. A través de juegos y cuentos, ejercicios de relajación dinámicos o estáticos y sencillas técnicas de respiración, aprenderán a liberar tensiones físicas y emocionales y a encontrar la relajación.

L’événement Séance de sophrologie « Petite bulle de nature » Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-26 par Coutances Tourisme