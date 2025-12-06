Séance de sophrologie Saussay-la-Campagne
Séance de sophrologie Saussay-la-Campagne samedi 6 décembre 2025.
Séance de sophrologie
45 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 11:00:00
Date(s) :
2025-12-06
N’oubliez pas d’apporter votre tapis et un plaid. .
45 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38 halteres.et.tricot@gmail.com
English : Séance de sophrologie
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Séance de sophrologie Saussay-la-Campagne a été mis à jour le 2025-11-24 par Vexin Normand Tourisme