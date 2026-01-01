Séance de théâtre Berlin Berlin Salle des fêtes Montboyer

Séance de théâtre Berlin Berlin Salle des fêtes Montboyer samedi 10 janvier 2026.

Salle des fêtes Salle des fêtes de Montboyer Montboyer Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Réservation fortement conseillée

Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10 22:30:00

2026-01-10

Projection sur grand écran de la pièce de théâtre Berlin Berlin
Salle des fêtes Salle des fêtes de Montboyer Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63  saintvincentdemontboyer@gmail.com

English :

Big screen projection of the play Berlin Berlin

