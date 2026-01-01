Séance de théâtre Berlin Berlin Salle des fêtes Montboyer
Salle des fêtes Salle des fêtes de Montboyer Montboyer Charente
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Réservation fortement conseillée
Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10 22:30:00
2026-01-10
Projection sur grand écran de la pièce de théâtre Berlin Berlin
Salle des fêtes Salle des fêtes de Montboyer Montboyer 16620 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 66 63 saintvincentdemontboyer@gmail.com
English :
Big screen projection of the play Berlin Berlin
