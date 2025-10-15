Séance de théâtre Playback « Accès à l’emploi, parlons-en » ? Pavillon Carré Baudouin Paris

Prendre sa place dans le monde du travail n’est pas toujours simple. On nous dit parfois qu’on n’a pas « le bon profil » : trop jeune, trop âgé, pas assez diplômé, trop d’expérience ou pas assez… Et quand on vient d’un quartier populaire, ces étiquettes sont encore plus lourdes à porter.

Théalia propose de prendre le temps d’en parler autrement. Le théâtre Playback, c’est une expérience unique ! Vous racontez une histoire de votre vie, un souvenir, une difficulté, une victoire… et les comédiens la rejouent aussitôt sur scène. On rit, on s’émeut, on réfléchit ensemble.

Depuis plus de 15 ans, la Compagnie Les Rêves fous utilise le théâtre comme outil pour libérer la parole, renforcer la confiance et créer du lien. Avec le projet Théalia, nous inventons des espaces où les histoires individuelles deviennent des forces collectives.

Partage d’expériences vécues par le public, improvisées sur scène par des comédiens.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Pavillon Carré Baudouin 121, rue de Ménilmontant 75020 Paris

lesrevesfous.dev@gmail.com