Séance de tir à l’arc à cheval Route de Saint-Pierre La Chaumusse

Route de Saint-Pierre Les attelages du Grandvaux La Chaumusse Jura
45 EUR
2025-10-25 14:00:00
2025-11-01 17:00:00
2025-10-25 2025-11-01
Séance de tir à l’arc équestre avec Les Attelages du Grandvaux.
Du débutant au confirmé, pas besoin de savoir monter à cheval pour s’initier à cette superbe discipline!
Le stage dure 3h environ et aucun niveau spécifique n’est requis. Il faut avoir de bonnes conditions physiques pour être en capacité d’enjamber pour monter à cheval et tirer à l’arc.
Matériel chaussures de marche recommandées car elles ont un talon pour s’adapter aux étriers (baskets sont fortement déconseillées). Vêtements type: jogging ou pantalon souple, ne craignant pas d’être salis (poussière, boue, poils d’animaux…) et adaptés à la météo (pluie, froid…)
Enfant non cavalier: de 5 à 10 ans si accompagné d’un adulte
Enfant cavalier autonome: seul, à partir de 8 ans
Sur réservation auprès des Attelages du Grandvaux
Le stage peut être annulé si les conditions météo ne permettent pas le bon déroulement de celui-ci. .
Route de Saint-Pierre Les attelages du Grandvaux La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16 info@attelages-chevaux-jura.com
