Séance de tir à l’arc à cheval Route de Saint-Pierre La Chaumusse

Séance de tir à l’arc à cheval

Route de Saint-Pierre Les attelages du Grandvaux La Chaumusse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21

Séance de tir à l’arc équestre avec Les Attelages du Grandvaux.

Du débutant au confirmé, pas besoin de savoir monter à cheval pour s’initier à cette superbe discipline!

Le stage dure 3h environ et aucun niveau spécifique n’est requis. Il faut avoir de bonnes conditions physiques pour être en capacité d’enjamber pour monter à cheval et tirer à l’arc.

Matériel chaussures de marche recommandées car elles ont un talon pour s’adapter aux étriers (baskets sont fortement déconseillées). Vêtements type: jogging ou pantalon souple, ne craignant pas d’être salis (poussière, boue, poils d’animaux…) et adaptés à la météo (pluie, froid…)

Enfant non cavalier: de 6 à 10 ans si accompagné d’un adulte

Enfant cavalier autonome: seul, à partir de 8 ans

Sur réservation auprès des Attelages du Grandvaux.

Le stage se déroulera à l’extérieur ou dans notre manège couvert ! .

Route de Saint-Pierre Les attelages du Grandvaux La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16 info@attelages-chevaux-jura.com

