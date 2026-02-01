Séance de tir à l’arc à cheval Route de Saint-Pierre La Chaumusse
Séance de tir à l’arc à cheval Route de Saint-Pierre La Chaumusse samedi 14 février 2026.
Séance de tir à l’arc à cheval
Route de Saint-Pierre Les attelages du Grandvaux La Chaumusse Jura
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14 2026-02-21
Séance de tir à l’arc équestre avec Les Attelages du Grandvaux.
Du débutant au confirmé, pas besoin de savoir monter à cheval pour s’initier à cette superbe discipline!
Le stage dure 3h environ et aucun niveau spécifique n’est requis. Il faut avoir de bonnes conditions physiques pour être en capacité d’enjamber pour monter à cheval et tirer à l’arc.
Matériel chaussures de marche recommandées car elles ont un talon pour s’adapter aux étriers (baskets sont fortement déconseillées). Vêtements type: jogging ou pantalon souple, ne craignant pas d’être salis (poussière, boue, poils d’animaux…) et adaptés à la météo (pluie, froid…)
Enfant non cavalier: de 6 à 10 ans si accompagné d’un adulte
Enfant cavalier autonome: seul, à partir de 8 ans
Sur réservation auprès des Attelages du Grandvaux.
Le stage se déroulera à l’extérieur ou dans notre manège couvert ! .
Route de Saint-Pierre Les attelages du Grandvaux La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16 info@attelages-chevaux-jura.com
