Cattenom

Séance de Yin Yoga avec Sylviane Tormen

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-13 18:00:00

fin : 2026-04-13 19:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25

Séance de Yin Yoga à Cattenom !

Le Yin Yoga est une pratique méditative lente où l’on maintient des postures d’étirement passif pendant plusieurs minutes (3 à 5 min). En ciblant les tissus profonds (fascias, ligaments, articulations) plutôt que les muscles, il améliore la souplesse et la santé des os. Ce lâcher-prise total favorise une profonde détente nerveuse et une meilleure circulation de l’énergie vitale. C’est l’outil idéal pour cultiver la patience et apprendre à observer ses émotions dans l’immobilité. N’oubliez pas un tapis, un plaid, une gourde, un coussin. Sur réservation par téléphone. Paiement sur place, par carte bancaire ou en espèces.Tout public

10 .

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 6 02 71 65 37 sylviane.tormen@gmail.com

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English :

Yin Yoga in Cattenom!

Yin yoga is a slow, meditative practice in which passive stretching postures are held for several minutes (3 to 5 min.). By targeting deep tissues (fascias, ligaments, joints) rather than muscles, it improves flexibility and bone health. This total letting-go promotes deep nervous relaxation and improved circulation of vital energy. It’s the ideal tool for cultivating patience and learning to observe your emotions in stillness. Don’t forget a mat, plaid, water bottle and cushion. Reservations by phone. Payment on site, by credit card or in cash.

L’événement Séance de Yin Yoga avec Sylviane Tormen Cattenom a été mis à jour le 2026-04-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS