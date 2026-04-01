Séance de Yin Yoga avec Sylviane Tormen Cattenom
Séance de Yin Yoga avec Sylviane Tormen Cattenom lundi 13 avril 2026.
Cattenom
Séance de Yin Yoga avec Sylviane Tormen
39 rue des Châteaux Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-13 18:00:00
fin : 2026-04-13 19:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25
Séance de Yin Yoga à Cattenom !
Le Yin Yoga est une pratique méditative lente où l’on maintient des postures d’étirement passif pendant plusieurs minutes (3 à 5 min). En ciblant les tissus profonds (fascias, ligaments, articulations) plutôt que les muscles, il améliore la souplesse et la santé des os. Ce lâcher-prise total favorise une profonde détente nerveuse et une meilleure circulation de l’énergie vitale. C’est l’outil idéal pour cultiver la patience et apprendre à observer ses émotions dans l’immobilité. N’oubliez pas un tapis, un plaid, une gourde, un coussin. Sur réservation par téléphone. Paiement sur place, par carte bancaire ou en espèces.Tout public
10 .
39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 6 02 71 65 37 sylviane.tormen@gmail.com
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English :
Yin Yoga in Cattenom!
Yin yoga is a slow, meditative practice in which passive stretching postures are held for several minutes (3 to 5 min.). By targeting deep tissues (fascias, ligaments, joints) rather than muscles, it improves flexibility and bone health. This total letting-go promotes deep nervous relaxation and improved circulation of vital energy. It’s the ideal tool for cultivating patience and learning to observe your emotions in stillness. Don’t forget a mat, plaid, water bottle and cushion. Reservations by phone. Payment on site, by credit card or in cash.
L’événement Séance de Yin Yoga avec Sylviane Tormen Cattenom a été mis à jour le 2026-04-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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