Séance de yoga au coeur de l’exposition Calo Carratalá, le sentiment du Paysage TARBES Tarbes

Séance de yoga au coeur de l’exposition Calo Carratalá, le sentiment du Paysage

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 11:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Venez vivre une expérience unique au musée des séances de yoga au cœur de l’exposition consacrée à Calo Carratalá !

Agissant sur toutes les dimensions de l’être corps, sens, émotions, et esprit, le yoga invite à cultiver la présence et l’attention. Sur votre tapis, en immersion dans les œuvres, venez explorer en mouvement sur le thème du paysage, intérieur et extérieur.

Chaque séance se terminera par une méditation en dialogue avec l’univers de l’artiste, ouvrant un espace de contemplation.

Une invitation à respirer et à vivre l’art autrement…

Réservation obligatoire

Prix d’entrée du musée

Amenez votre tapis

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Come and enjoy a unique experience at the museum: yoga sessions in the heart of the Calo Carratalá exhibition!

Acting on all the dimensions of our being: body, senses, emotions and spirit, yoga invites us to cultivate presence and attention. On your mat, immersed in the works, come and explore in movement the theme of landscape, inside and out.

Each session ends with a meditation in dialogue with the artist?s universe, opening up a space for contemplation.

An invitation to breathe and experience art differently…

Reservations required

Museum entrance fee

Bring your carpet

