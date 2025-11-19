Séance de Yoga au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Séance de Yoga au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Venez vivre une expérience sensitive hors du commun grâce à des séances de yoga au musée de Tessé.

Novices ou pratiquants réguliers, vous donnerez ainsi une double valeur à votre visite alliant découverte culturelle et bien-être. La séance de yoga devient un moment privilégié pour décupler son attention et s’approprier les collections muséales.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. Prévoir une tenue décontractée. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 35 51 musee.tesse@lemans.fr

Come and enjoy an extraordinary sensory experience with yoga sessions at the Musée de Tessé.

Erleben Sie eine außergewöhnliche Sinneserfahrung durch Yoga-Sitzungen im Musée de Tessé.

Venite a vivere una straordinaria esperienza sensoriale con le sessioni di yoga al Musée de Tessé.

Venga a disfrutar de una extraordinaria experiencia sensorial con sesiones de yoga en el Musée de Tessé.

