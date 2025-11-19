Séance de Yoga au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-11-19 12:15:00
fin : 2025-11-19 13:15:00
Séance de Yoga
Venez vivre une expérience sensitive hors du commun grâce à des séances de yoga au musée de Tessé. Novices ou pratiquants réguliers, vous donnerez ainsi une double valeur à votre visite alliant découverte culturelle et bien-être. La séance de yoga devient un moment privilégié pour décupler son attention et s’approprier les collections muséales. Sur inscription dans la limite des places disponibles. Accessibles à tous et toutes. .
Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
