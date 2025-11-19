Séance de Yoga au musée de Tessé Musée de Tessé Le Mans

Séance de Yoga au musée de Tessé

Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-11-19 12:15:00

fin : 2025-11-19 13:15:00

2025-11-19

Séance de Yoga

Venez vivre une expérience sensitive hors du commun grâce à des séances de yoga au musée de Tessé. Novices ou pratiquants réguliers, vous donnerez ainsi une double valeur à votre visite alliant découverte culturelle et bien-être. La séance de yoga devient un moment privilégié pour décupler son attention et s’approprier les collections muséales. Sur inscription dans la limite des places disponibles. Accessibles à tous et toutes. .

Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

English :

Yoga session

German :

Yoga-Sitzung

Italiano :

Sessione di yoga

Espanol :

Sesión de yoga

