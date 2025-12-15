Séance de yoga au musée de Tessé Musé de Tessé Le Mans
Séance de yoga au musée de Tessé Musé de Tessé Le Mans mercredi 4 février 2026.
Séance de yoga au musée de Tessé
Musé de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 12:15:00
fin : 2026-02-04 13:15:00
Date(s) :
2026-02-04
Novices ou pratiquants réguliers, les séances de yoga au musée donneront une double valeur à votre visite alliant découverte culturelle et bien-être. La séance de yoga au milieu des œuvres du musée de Tessé devient un moment privilégié pour décupler son attention et s’approprier les collections muséales. Toutes les séances bien-être sont accessibles à toutes et tous, quel que soit son âge, sa condition physique, que l’on soit débutant ou expert en yoga. Prévoir une tenue décontractée. .
Musé de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
English :
