Séance de yoga au musée de Tessé Musé de Tessé Le Mans

Séance de yoga au musée de Tessé

Musé de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 12:15:00

fin : 2026-02-04 13:15:00

Date(s) :

2026-02-04

Novices ou pratiquants réguliers, les séances de yoga au musée donneront une double valeur à votre visite alliant découverte culturelle et bien-être. La séance de yoga au milieu des œuvres du musée de Tessé devient un moment privilégié pour décupler son attention et s’approprier les collections muséales. Toutes les séances bien-être sont accessibles à toutes et tous, quel que soit son âge, sa condition physique, que l’on soit débutant ou expert en yoga. Prévoir une tenue décontractée. .

Musé de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

