Séance de yoga du rire Cholet
Séance de yoga du rire Cholet lundi 15 septembre 2025.
Séance de yoga du rire
70 rue de Lorraine Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15 17:45:00
fin : 2025-09-17 20:45:00
Date(s) :
2025-09-15 2025-09-17
.
70 rue de Lorraine Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Séance de yoga du rire Cholet a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du Choletais