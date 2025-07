Séance de yoga du rire en duo (grand-)parent et (petit-)enfant La Loupe

Séance de yoga du rire en duo (grand-)parent et (petit-)enfant La Loupe mercredi 23 juillet 2025.

Séance de yoga du rire en duo (grand-)parent et (petit-)enfant

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-07-23 10:30:00

fin : 2025-07-23 11:30:00

2025-07-23

Laissez le rire transformer votre vie !

Le yoga du rire est une méthode unique qui combine des exercices de rire volontaire avec des techniques de respiration.

Animé par Alicja Martinenghi, naturopathe, réflexologue et animatrice yoga du rire.

Sur inscription.

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 00 03 63 lemillefeuille.laloupe@gmail.com

English :

Let laughter transform your life!

Laughter yoga is a unique method that combines voluntary laughter exercises with breathing techniques.

Led by Alicja Martinenghi, naturopath, reflexologist and laughter yoga facilitator.

Registration required.

German :

Lassen Sie das Lachen Ihr Leben verändern!

Lachyoga ist eine einzigartige Methode, bei der freiwillige Lachübungen mit Atemtechniken kombiniert werden.

Geleitet von Alicja Martinenghi, Naturheilpraktikerin, Reflexologin und Lachyoga-Animateurin.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Lasciate che la risata trasformi la vostra vita!

Lo yoga della risata è un metodo unico che combina esercizi di risata volontaria con tecniche di respirazione.

Condotto da Alicja Martinenghi, naturopata, riflessologa e istruttrice di yoga della risata.

È richiesta l’iscrizione.

Espanol :

¡Deje que la risa transforme su vida!

El yoga de la risa es un método único que combina ejercicios de risa voluntaria con técnicas de respiración.

Impartido por Alicja Martinenghi, naturópata, reflexóloga e instructora de yoga de la risa.

Inscripción obligatoria.

L’événement Séance de yoga du rire en duo (grand-)parent et (petit-)enfant La Loupe a été mis à jour le 2025-07-05 par OT DU PERCHE