Séance de Yoga du rire en piscine à Glisséo Glisséo Cholet
Séance de Yoga du rire en piscine à Glisséo Glisséo Cholet vendredi 17 avril 2026.
Cholet
Séance de Yoga du rire en piscine à Glisséo
Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Rire dans l’eau, vous aimez !
Suite au succès des dernières séances en piscine, L’atelier du Rire et du Bonheur vous propose une nouvelle séance de Yoga du rire en piscine à Glisséo le vendredi 17 Avril de 20h30 à 21h30. .
Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com
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English :
L’événement Séance de Yoga du rire en piscine à Glisséo Cholet a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Choletais
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