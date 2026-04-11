Séance de Yoga du rire en piscine à Glisséo Glisséo Cholet

Cholet

Séance de Yoga du rire en piscine à Glisséo

Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Rire dans l’eau, vous aimez !

Suite au succès des dernières séances en piscine, L’atelier du Rire et du Bonheur vous propose une nouvelle séance de Yoga du rire en piscine à Glisséo le vendredi 17 Avril de 20h30 à 21h30. .

Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 42 17 12 lesriresdecholet@gmail.com

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English :

L’événement Séance de Yoga du rire en piscine à Glisséo Cholet a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Choletais