Séance de Yoga et de Sophrologie Outines

Séance de Yoga et de Sophrologie

Village Outines Marne

Début : 2026-01-15 18:15:00

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Dès 18h15, venez profiter d’une séance de rentrée gratuite pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le yoga et la sophrologie en douceur. Sur inscription.Tout public

Village Outines 51290 Marne Grand Est +33 6 80 89 62 45

English : Séance de Yoga et de Sophrologie

From 6.15pm, come and enjoy a free back-to-school session for those who want to discover or rediscover yoga and sophrology in a gentle way. Registration required.

