Séance de yoga initiation ou perfectionnement Village vacances Le Duchet Nanchez

Village vacances Le Duchet 2 Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 11:30:00

2025-10-28

Pendant les vacances, le Village vacances le Duchet propose des activités variées, ouvertes à tous.

Découvrez ou redécouvrez le yoga avec une praticienne diplômée !

Séance sur réservation. .

Village vacances Le Duchet 2 Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

L’événement Séance de yoga initiation ou perfectionnement Nanchez a été mis à jour le 2025-10-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX