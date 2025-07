Séance de yoga Devant le Café Source Saint-Aubin-sur-Mer

Séance de yoga Devant le Café Source Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 13 juillet 2025.

Séance de yoga

Devant le Café Source 177 bis rue pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-08-17 11:00:00

2025-07-13

Séances de yoga adaptées à différents niveaux.

Attention sur le souffle, étirement, renforcement et relaxation.

Venir avec un tapis et une tenue souple et confortable.

Prix libre.

Devant le Café Source 177 bis rue pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 19 29 96 66

English : Séance de yoga

Yoga sessions adapted to different levels.

Focus on breath, stretching, strengthening and relaxation.

Bring a mat and comfortable, supple clothing.

Prices are free.

German : Séance de yoga

Yogastunden, die an verschiedene Niveaus angepasst sind.

Achten Sie auf den Atem, Dehnung, Kräftigung und Entspannung.

Kommen Sie mit einer Matte und weicher, bequemer Kleidung.

Preis frei.

Italiano :

Sessioni di yoga adattate a diversi livelli.

Si concentrano sul respiro, sullo stretching, sul rafforzamento e sul rilassamento.

Venite con un tappetino e un abbigliamento morbido e comodo.

Ingresso libero.

Espanol :

Sesiones de yoga adaptadas a diferentes niveles.

Centradas en la respiración, los estiramientos, el fortalecimiento y la relajación.

Ven con una esterilla y ropa cómoda y suave.

Entrada gratuita.

