Séance de yoga Hôtel du casino Saint-Valery-en-Caux

Séance de yoga

Hôtel du casino 14 Avenue Clemenceau Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Dédier des moments à la reconnexion du soi, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Avec Souffle d’Albâtre pratiquez un yoga vivant et adapté, que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé.

Hatha Yoga , séance de 1h30

Postures douces et puissantes, Respiration consciente, Vitalité & relaxation,

Une parenthèse pour le corps et l’esprit

Yoga doux, séance de 1h15

Pratique lente, profonde et accessible, Idéal pour débutants et personnes limitées physiquement.

Adapté en cas de douleurs ou blessures

Programme

– Lundi

>10 00 11 30 -> Hatha Yoga

>17 30 18 45 -> Yoga Doux

>19 00 20 30 -> Hatha Yoga

– Mardi

>10 00 11 30 -> Hatha Yoga

>17 30 18 45 -> Yoga Doux

>19 00 20 30 -> Hatha Yoga

– Mercredi

>10 00 11 30 -> Yoga Doux

>17 30 19 00 -> Hatha Yoga

Les cours collectifs n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires Zone B. .

Hôtel du casino 14 Avenue Clemenceau Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 08 76 73 contact@souffledalbatre.com

English : Séance de yoga

