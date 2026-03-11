Séance de yoga Hôtel du casino Saint-Valery-en-Caux
Séance de yoga Hôtel du casino Saint-Valery-en-Caux lundi 18 mai 2026.
Séance de yoga
Hôtel du casino 14 Avenue Clemenceau Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-18
2026-05-18
Dédier des moments à la reconnexion du soi, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
Avec Souffle d’Albâtre pratiquez un yoga vivant et adapté, que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé.
Hatha Yoga , séance de 1h30
Postures douces et puissantes, Respiration consciente, Vitalité & relaxation,
Une parenthèse pour le corps et l’esprit
Yoga doux, séance de 1h15
Pratique lente, profonde et accessible, Idéal pour débutants et personnes limitées physiquement.
Adapté en cas de douleurs ou blessures
Programme
– Lundi
>10 00 11 30 -> Hatha Yoga
>17 30 18 45 -> Yoga Doux
>19 00 20 30 -> Hatha Yoga
– Mardi
>10 00 11 30 -> Hatha Yoga
>17 30 18 45 -> Yoga Doux
>19 00 20 30 -> Hatha Yoga
– Mercredi
>10 00 11 30 -> Yoga Doux
>17 30 19 00 -> Hatha Yoga
Les cours collectifs n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires Zone B. .
Hôtel du casino 14 Avenue Clemenceau Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 08 76 73 contact@souffledalbatre.com
