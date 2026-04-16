Séance de yoga Salle Michel Frager Veules-les-Roses
Séance de yoga Salle Michel Frager Veules-les-Roses mercredi 1 juillet 2026.
Veules-les-Roses
Séance de yoga
Salle Michel Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Deux séances de yoga proposées en juin
Le yoga sur chaise est particulièrement adapté pour les seniors et les personnes qui ont du mal à se mettre au sol
Le Yoga sur le tapis est accessible à toute personne en bonne condition physique. Il se pratique assis, allongé et debout. Mouvements lents et progressifs au rythme de la respiration.
Conditions requises
Le Yoga se pratique à jeun, sans chaussures, avec des vêtements souples, un tapis de mousse et un coussin de méditation.
> les Mardis 2, 9, 16, 23, 30 juin
– de 17h00 à 18h15 Yoga sur chaise (adapté aux seniors)
– de 18h30 à 19h45 Yoga pour tous, avec un tapis de mousse
> les Mercredis 3, 10, 17, 24 Juin et 1er juillet
– de 19h00 à 20h15 Yoga pour tous, avec un tapis de mousse .
Salle Michel Frager 30 Rue Docteur Pierre Girard Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 08 68 28 laurence.butte@gmail.com
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English : Séance de yoga
L’événement Séance de yoga Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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