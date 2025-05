Séance de Yog(a)musée au château fort – LOURDES Lourdes, 29 juin 2025 09:30, Lourdes.

Hautes-Pyrénées

Le château fort musée pyrénéen de Lourdes devient votre salle de yoga en plein air cet été ! Rendez-vous pour la première séance le dimanche 29 juin à 9h30.

Durée 1h30

Accessible à tous, que vous pratiquiez ou non le yoga. Prêt de tapis.

Inscription obligatoire aux coordonnées ci-dessous.

Le billet d’entrée au château donne droit à la séance.

LOURDES 25 rue du fort

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

The Pyrenean castle-museum in Lourdes becomes your open-air yoga room this summer! Join us for the first session on Sunday June 29 at 9.30 am.

Duration: 1h30

Accessible to all, whether you practice yoga or not. Mats available on loan.

Registration obligatory, contact details below.

Admission to the château includes one session.

German :

Die Festung des Pyrenäenmuseums in Lourdes wird diesen Sommer zu Ihrem Yogaraum im Freien! Wir treffen uns zur ersten Sitzung am Sonntag, den 29. Juni um 9:30 Uhr.

Dauer: 1,5 Stunden

Für alle zugänglich, unabhängig davon, ob Sie Yoga praktizieren oder nicht. Matten werden ausgeliehen.

Anmeldung erforderlich unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Die Eintrittskarte für das Schloss berechtigt zur Teilnahme an der Sitzung.

Italiano :

Il castello e il museo pirenaico di Lourdes saranno il vostro studio di yoga all’aperto quest’estate! Unitevi a noi per la prima sessione domenica 29 giugno alle 9.30.

Durata: 1h30

Aperto a tutti, che si pratichi o meno lo yoga. Tappetini disponibili in prestito.

È necessaria l’iscrizione, i cui dettagli sono riportati di seguito.

L’ingresso al castello dà diritto a una sessione.

Espanol :

El castillo y el museo de los Pirineos de Lourdes serán su estudio de yoga al aire libre este verano La primera sesión tendrá lugar el domingo 29 de junio a las 9.30 h.

Duración: 1h30

Abierto a todos, practicantes o no de yoga. Préstamo de esterillas.

Inscripción obligatoria. Datos de contacto más abajo.

La entrada al castillo da derecho a una sesión.

