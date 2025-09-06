Séance de Yog(a)musée au château fort pour les abonnés LOURDES Lourdes

Séance de Yog(a)musée au château fort pour les abonnés

LOURDES 25 rue du fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Venez poursuivre l’expérience des matinées Yoga de l’été avec le groupe Yoga’ Musée

CCAS.

Accueil 10 minutes avant.

Groupe d’adultes 3 places maximum par séance pour les abonnés.

Inscription par ordre d’arrivée de confirmation par mail à Audrey LAVIE (abonnés) ou par téléphone au 06 31 31 32 65.

Le billet d’entrée au château donne droit à la séance.

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LOURDES 25 rue du fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 31 32 65 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

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English :

Come and continue the experience of summer yoga mornings with the Yoga? group Museum

CCAS.

Please arrive 10 minutes before.

Adult group: maximum 3 places per session for subscribers.

Registration on a first-come, first-served basis by e-mail to Audrey LAVIE (subscribers) or by telephone on 06 31 31 32 65.

Admission to the château is included.

L’événement Séance de Yog(a)musée au château fort pour les abonnés Lourdes a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Lourdes|CDT65