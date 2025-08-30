Séance d’échecs avec l’association échiquier montluçonnais Espace Boris Vian Montluçon

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : Samedi 2025-08-30 10:00:00

Venez découvrir le monde des échecs avec l’association échiquier montluçonnais !

English :

Come and discover the world of chess with the Echiquier Montluçonnais association!

German :

Entdecken Sie die Welt des Schachs mit dem Verein échiquier montluçonnais!

Italiano :

Venite a scoprire il mondo degli scacchi con l’associazione Echiquier Montluçonnais!

Espanol :

¡Venga a descubrir el mundo del ajedrez con la asociación Echiquier Montluçonnais!

