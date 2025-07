Séance d’écoute avec les étudiants en musicologie Bibliothèque Villejean Rennes

Séance d’écoute avec les étudiants en musicologie Bibliothèque Villejean Rennes mercredi 19 novembre 2025.

Séance d’écoute avec les étudiants en musicologie Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 19 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Dans la limite des places disponibles

En amont du concert du duo Gregailh, les étudiants en musicologie de l’Université Rennes 2 proposent une découverte des sources qui ont inspiré l’univers singulier de ce groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T18:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32