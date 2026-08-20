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Séance d’écoute collective des témoignages autour du Papegaut, Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Lagirafe · Montfort-sur-Meu

Séance d’écoute collective des témoignages autour du Papegaut, Médiathèque Lagirafe, Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Lagirafe
Adresse
1 place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine

Séance d’écoute collective des témoignages autour du Papegaut Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Lagirafe Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Depuis quelques mois, la ville de Montfort-sur-Meu a lancé un grand projet de collectage oral sur la tour du Papegaut en partenariat avec Charline YAO de l’entreprise montfortaise «Tout à dire».
Le principe est simple, les habitants de la ville, quel que soit leur âge ou leur parcours, sont invités à raconter ce que ce bâtiment emblématique représente pour eux : un souvenir, une anecdote, une légende etc.. .
A l’occasion des JEMP, une première partie des témoignages recueillis vous seront présentés lors d’une séance d’écoute collective au sein de la médiathèque Lagirafe.

Médiathèque Lagirafe 1 place du Tribunal, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.montfort-sur-meu.bzh/se-divertir/mediatheque-lagirafe/
La ville de Montfort-sur-Meu a lancé un grand projet de collectage oral sur la tour du Papegaut

© Alexandre Lamoureux

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