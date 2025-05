Séance d’écoute et débat « Les Dissidents antillais » – Maison des Haubans Nantes, 27 mai 2025 18:00, Nantes.

Séance d’écoute et débat « Les Dissidents antillais » Mardi 27 mai, 20h00 Maison des Haubans

Écoute et échanges autour de la production du podcast consacré aux

dissidents antillais qui se sont engagés pour la libération de la France

pendant la Seconde Guerre mondiale. Une table ronde en présence de :

Martine Thiane, présidente de l’AAGLA, Claudine Fontaine, descendante

d’un dissident, Caroline Augustin, descendante d’un dissident, Victor

Blandy, collecteur de mémoire et Christine Bulver, universitaire.

Par l’association des Antillais et Guyanais de Loire-Atlantique et

Pop’Média

Maison des Haubans 1 bis boulevard de Berlin Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai : Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions 10 mai dissidence antillaise

