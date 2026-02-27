Séance d’écoute musicale Folk au coin du feu Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Séance d’écoute musicale Folk au coin du feu

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Pensée pour un vrai moment cocooning, cette playlist folk vous enveloppera comme une couverture posée sur les épaules. Qu’il s’agisse de ballades poétiques, de titres acoustiques ou de chants feutrés empreints de nostalgie, chaque morceau sera une invitation à ralentir et à savourer l’instant présent. Tout public Durée 45min Réservation souhaitée. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

