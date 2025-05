Séance découverte biodanza – Amicale Laîque du Montignacois Montignac-Lascaux, 29 mai 2025 10:00, Montignac-Lascaux.

Dordogne

Séance découverte biodanza Amicale Laîque du Montignacois 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-05-29 12:00:00

2025-05-29

Séance animée par Raphaëlle Prouin (diplômée).

Activités avec des bienfaits joie de vivre, se relier à soi et à l’autre par le mouvement et le regard. Également par le toucher bienveillant.

Inscription obligatoire avant le 29 mai.

Amicale Laîque du Montignacois 57 Rue du Quatre Septembre

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 contact@almvv.fr

English : Séance découverte biodanza

Session led by Raphaëlle Prouin (graduate).

Activities with benefits: joie de vivre, connecting with oneself and others through movement and gaze. Also through gentle touch.

Registration required before May 29.

German : Séance découverte biodanza

Sitzung geleitet von Raphaëlle Prouin (Diplom).

Aktivitäten mit wohltuender Wirkung: Lebensfreude, sich durch Bewegung und Blickkontakt mit sich selbst und anderen verbinden. Auch durch wohlwollende Berührung.

Anmeldung bis zum 29. Mai erforderlich.

Italiano :

Guidata da Raphaëlle Prouin (qualificata).

Attività con benefici: gioia di vivere, connessione con se stessi e con gli altri attraverso il movimento e lo sguardo. Anche attraverso il tocco gentile.

Iscrizione obbligatoria entro il 29 maggio.

Espanol : Séance découverte biodanza

Dirigida por Raphaëlle Prouin (clasificada).

Actividades con beneficios: alegría de vivir, conexión con uno mismo y con los demás a través del movimiento y la mirada. También a través del tacto suave.

Inscripción obligatoria antes del 29 de mayo.

L’événement Séance découverte biodanza Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère