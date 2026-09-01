Informations pratiques

Cléden-Poher

Séance Découverte Course d’orientation

Stade Cléden-Poher Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Faites vos premiers pas dans le monde de la course d’orientation et découvrez les principes de cette activité de pleine nature. .

Stade Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne +33 6 01 53 60 95

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English :

L’événement Séance Découverte Course d’orientation Cléden-Poher a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée