AGENDA · Cléden-Poher
Séance Découverte Course d’orientation Cléden-Poher
dimanche 20 septembre 2026 · Cléden-Poher
Informations pratiques
Cléden-Poher
Séance Découverte Course d’orientation
Stade Cléden-Poher Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Faites vos premiers pas dans le monde de la course d’orientation et découvrez les principes de cette activité de pleine nature. .
Stade Cléden-Poher 29270 Finistère Bretagne +33 6 01 53 60 95
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English :
L’événement Séance Découverte Course d’orientation Cléden-Poher a été mis à jour le 2026-09-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée