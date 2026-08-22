SEANCE DECOUVERTE DE BIODANZA SALLE DES FETES Saint-Martial-de-Vitaterne
mercredi 9 septembre 2026 · SALLE DES FETES · Saint-Martial-de-Vitaterne
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Vitaterne
SEANCE DECOUVERTE DE BIODANZA
SALLE DES FETES 1 RUE PEPIN II Saint-Martial-de-Vitaterne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 19:00:00
fin : 2026-09-23 20:45:00
Date(s) :
2026-09-09 2026-09-23
La Biodanza est une activité d’expression corporelle dont le but est de favoriser l’épanouissement global des personnes.
Il s’agit de bouger sur des musiques variées mais sans performance esthétique, sans chorégraphie. Simple, authentique, convivial.
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SALLE DES FETES 1 RUE PEPIN II Saint-Martial-de-Vitaterne 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com
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English :
Biodanza is a form of physical expression designed to promote people’s overall well-being.
It involves moving to a variety of music, but without any aesthetic performance or choreography. Simple, authentic, and friendly.
L’événement SEANCE DECOUVERTE DE BIODANZA Saint-Martial-de-Vitaterne a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge