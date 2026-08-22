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AGENDA · Saint-Martial-de-Vitaterne

SEANCE DECOUVERTE DE BIODANZA SALLE DES FETES Saint-Martial-de-Vitaterne

mercredi 9 septembre 2026 · SALLE DES FETES · Saint-Martial-de-Vitaterne

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
SALLE DES FETES
Adresse
1 RUE PEPIN II
Ville
17500 Saint-Martial-de-Vitaterne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Martial-de-Vitaterne

SEANCE DECOUVERTE DE BIODANZA

SALLE DES FETES 1 RUE PEPIN II Saint-Martial-de-Vitaterne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 19:00:00
fin : 2026-09-23 20:45:00

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-23

La Biodanza est une activité d’expression corporelle dont le but est de favoriser l’épanouissement global des personnes.
Il s’agit de bouger sur des musiques variées mais sans performance esthétique, sans chorégraphie. Simple, authentique, convivial.
  .

SALLE DES FETES 1 RUE PEPIN II Saint-Martial-de-Vitaterne 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63  reliancesaintonge@gmail.com

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English :

Biodanza is a form of physical expression designed to promote people’s overall well-being.
It involves moving to a variety of music, but without any aesthetic performance or choreography. Simple, authentic, and friendly.

L’événement SEANCE DECOUVERTE DE BIODANZA Saint-Martial-de-Vitaterne a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge