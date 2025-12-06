Séance découverte de Biodanza -Téléthon Salle Halte de Loisirs Saint-Georges-des-Coteaux
Séance découverte de Biodanza -Téléthon Salle Halte de Loisirs Saint-Georges-des-Coteaux samedi 6 décembre 2025.
Séance découverte de Biodanza -Téléthon
Salle Halte de Loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
prix libre (5 € min)
Début : 2025-12-06 17:30:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Séance d’expression corporelle/mouvements dansés, en groupe, sur des musique du monde, pour se faire du bien au corps et au moral Pour adultes.
Salle Halte de Loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com
English :
Group body expression/dance to world music, for a healthy body and mind For adults.
German :
Körperliche Ausdrucksfähigkeit und tänzerische Bewegungen in der Gruppe zu Musik aus aller Welt, um Körper und Geist etwas Gutes zu tun Für Erwachsene.
Italiano :
Una sessione di gruppo di espressione corporea/danza su musiche del mondo, per sentirsi bene nel corpo e nella mente Per adulti.
Espanol :
Una sesión colectiva de expresión corporal y danza al ritmo de músicas del mundo, para sentirse bien en cuerpo y mente Para adultos.
L’événement Séance découverte de Biodanza -Téléthon Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge