Séance découverte de Biodanza -Téléthon Salle Halte de Loisirs Saint-Georges-des-Coteaux

Séance découverte de Biodanza -Téléthon

Salle Halte de Loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

prix libre (5 € min)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Séance d’expression corporelle/mouvements dansés, en groupe, sur des musique du monde, pour se faire du bien au corps et au moral Pour adultes.

.

Salle Halte de Loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com

English :

Group body expression/dance to world music, for a healthy body and mind For adults.

German :

Körperliche Ausdrucksfähigkeit und tänzerische Bewegungen in der Gruppe zu Musik aus aller Welt, um Körper und Geist etwas Gutes zu tun Für Erwachsene.

Italiano :

Una sessione di gruppo di espressione corporea/danza su musiche del mondo, per sentirsi bene nel corpo e nella mente Per adulti.

Espanol :

Una sesión colectiva de expresión corporal y danza al ritmo de músicas del mundo, para sentirse bien en cuerpo y mente Para adultos.

L’événement Séance découverte de Biodanza -Téléthon Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge