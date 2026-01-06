Séance découverte de la création intuitive Ylanga Institut Paray-le-Monial

Séance découverte de la création intuitive

Ylanga Institut 3 Rue du Palais Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 09:30:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-16 2026-04-30 2026-05-02 2026-05-23

Souhaites-tu t’offrir un moment d’ Un chemin vers Soi, par la Création Intuitive, pour affiner l’écoute de ton intuition, entendre le langage de ton cœur et faire fleurir un mode de vie, en cohérence avec tes valeurs ?

Une séance se déroule en trois étapes

* Une plongée créative à partir de matériaux de base;

* Suivi d’une lecture intuitive en dialogue avec ma réalisation;

* Puis un temps de partage libre.

C’est une démarche personnelle avec soi-même, guidée à travers un groupe. .

Ylanga Institut 3 Rue du Palais Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 14 16 86 assoresponshabilite@gmail.com

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English : Séance découverte de la création intuitive

L’événement Séance découverte de la création intuitive Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I