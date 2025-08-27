Séance découverte de Sophrologie Caycédienne Lesneven
Séance découverte de Sophrologie Caycédienne Lesneven mercredi 27 août 2025.
Séance découverte de Sophrologie Caycédienne
9 Place Maréchal Foch Lesneven Finistère
Tarif :
Date :
Début : 2025-08-27 19:30:00
fin : 2025-08-27 20:00:00
Date(s) :
2025-08-27 2025-09-03
Un temps pour Soi.
Un temps pour découvrir les bienfaits de la Sophrologie Caycédienne.
Ce moment privilégié vous est offert sur ces 2 dates du mois d’août à septembre.
N’attendez plus pour réserver votre créneaux.
Hâte de vous rencontrer. .
9 Place Maréchal Foch Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 31 16 07 63
