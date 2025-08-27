Séance découverte de Sophrologie Caycédienne Lesneven

Séance découverte de Sophrologie Caycédienne

9 Place Maréchal Foch Lesneven Finistère

Début : 2025-08-27 19:30:00

fin : 2025-08-27 20:00:00

2025-08-27 2025-09-03

Un temps pour Soi.

Un temps pour découvrir les bienfaits de la Sophrologie Caycédienne.

Ce moment privilégié vous est offert sur ces 2 dates du mois d’août à septembre.

N’attendez plus pour réserver votre créneaux.

Hâte de vous rencontrer. .

9 Place Maréchal Foch Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 31 16 07 63

