Séance découverte des bains de forêt Souvigné

Souvigné Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Séance découverte des bains de forêt dans la forêt de l’Hermitain

L’occasion de se ressourcer et de se reconnecter à la nature et à soi.

Un espace hors du temps.

La séance est en don libre.

Tout public

Les places sont limitées, inscription au 06 27 18 59 21 ou message privé.

Transmission de toutes les informations importantes dès l’inscription.

Plus d’infos https://arbrelanterne.wixsite.com/3691 .

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 18 59 21

