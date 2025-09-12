Séance découverte Escale-Bien-être Centre Social du Pays Arnay Liernais Arnay-le-Duc

Séance découverte Escale-Bien-être

Centre Social du Pays Arnay Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Gratuit
Début : 2025-09-12 19:00:00
fin : 2025-09-12 20:00:00

2025-09-12

Chrystelle vous invite à venir découvrir gratuitement son activité Escale bien-être.
Ces ateliers vous aident à améliorer votre santé, calmer le mental, déstresser, améliorer le sommeil, et être plus performant au quotidien…
Un nouveau créneau sera proposé 1 vendredi par mois de 19 h à 20 h en plus de son rdv hebdomadaire le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30.
Inscription obligatoire   .

Centre Social du Pays Arnay Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55  accueil@csarnayleduc.fr

