Séance découverte et dédicace Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves

Séance découverte et dédicace

Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Séance découverte et dédicace du dernier livre de Michel Priziac .

Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

