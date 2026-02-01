Séance découverte football féminin Stade Jean Charter Quimperlé

Séance découverte football féminin

Stade Jean Charter Rue de Kerbertrand Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Durant les vacances de février, le Stade Quimperlois organise des séances découverte football féminin les mercredis 18 et 25 février au stade Jean Charter. Ces deux journées ciblent les jeunes filles de 2013 à 2019, licenciées ou non, sont gratuites (prévoir un pique-nique goûter offert) et seront encadrées par un éducateur diplômé UEFA. Informations auprès de Florian Le Moal lemoalflorian29@gmail.com .

Stade Jean Charter Rue de Kerbertrand Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 89 06 04 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Séance découverte football féminin

L’événement Séance découverte football féminin Quimperlé a été mis à jour le 2026-02-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS