séance découverte gratuite Yoga sur chaise Alençon

séance découverte gratuite Yoga sur chaise Alençon jeudi 18 septembre 2025.

séance découverte gratuite Yoga sur chaise

Place Edith Bonnem Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-09-18 11:00:00

Date(s) :

2025-09-18

.

Place Edith Bonnem Alençon 61000 Orne Normandie centre.edith.bonnem@orange.fr

English : séance découverte gratuite Yoga sur chaise

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement séance découverte gratuite Yoga sur chaise Alençon a été mis à jour le 2025-09-10 par OT CUA ALENCON