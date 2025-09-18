séance découverte gratuite Yoga sur chaise Alençon
séance découverte gratuite Yoga sur chaise Alençon jeudi 18 septembre 2025.
séance découverte gratuite Yoga sur chaise
Place Edith Bonnem Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 10:00:00
fin : 2025-09-18 11:00:00
Date(s) :
2025-09-18
.
Place Edith Bonnem Alençon 61000 Orne Normandie centre.edith.bonnem@orange.fr
English : séance découverte gratuite Yoga sur chaise
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement séance découverte gratuite Yoga sur chaise Alençon a été mis à jour le 2025-09-10 par OT CUA ALENCON