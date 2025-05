Séance découverte « Gym pour les 3 à 6 ans » – rue Jean Vidal Yzeure, 14 juin 2025 15:00, Yzeure.

Allier

Séance découverte « Gym pour les 3 à 6 ans » rue Jean Vidal Gymnase Bellevue Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-14 16:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Emmenez vos enfants de 3 à 6 ans découvrir une séance de gym spécifique à leur âge (développement de la motricité, apprentissage du « vivre ensemble »….).

Séance avec ballon, cerceau, obstacle, poutre, …

Un goûter sera offert aux enfants de 16h à 17h

rue Jean Vidal Gymnase Bellevue

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 78 91 69 cyslgym@hotmail.fr

English :

Take your children aged 3 to 6 to discover an age-specific gym session (motor skills development, learning to live together ….).

Session with ball, hoop, obstacle, beam, etc

A snack will be offered to children from 4pm to 5pm

German :

Nehmen Sie Ihre Kinder von 3 bis 6 Jahren mit auf eine altersgerechte Gymnastikstunde (Entwicklung der Motorik, Erlernen des « Zusammenlebens »….).

Die Übungen werden mit Ball, Reifen, Hindernis, Balken, ? durchgeführt

Von 16:00 bis 17:00 Uhr wird den Kindern ein Snack angeboten

Italiano :

Portate i vostri bambini dai 3 ai 6 anni a scoprire una sessione di ginnastica specifica per la loro età (sviluppo delle capacità motorie, apprendimento della convivenza ….).

Sessione con palla, cerchio, ostacolo, trave, ecc

Dalle 16.00 alle 17.00 verrà offerta una merenda ai bambini

Espanol :

Lleve a sus hijos de 3 a 6 años a descubrir una sesión de gimnasia específica para su edad (desarrollo de la motricidad, aprendizaje de la convivencia ….).

Sesión con balón, aro, obstáculo, viga, etc

Se ofrecerá una merienda a los niños de 16:00 a 17:00

