Séance découverte hatha yoga Mimizan
Séance découverte hatha yoga Mimizan mercredi 14 janvier 2026.
Séance découverte hatha yoga
1er étage école de bel air Mimizan Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Pour débuter cette nouvelle année, Bija Yoga vous propose une séance découverte offerte le mercredi 14 janvier 14h15 ou le jeudi 15 janvier 18h30
Merci de nous contacter pour inscription
Pensez à prendre votre tapis
Au plaisir de partager ce moment .
1er étage école de bel air Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 24 59 05 suzannedaudon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance découverte hatha yoga
L’événement Séance découverte hatha yoga Mimizan a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Mimizan