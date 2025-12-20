Séance découverte hatha yoga Mimizan

Séance découverte hatha yoga

1er étage école de bel air Mimizan Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-01-14

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Pour débuter cette nouvelle année, Bija Yoga vous propose une séance découverte offerte le mercredi 14 janvier 14h15 ou le jeudi 15 janvier 18h30

Merci de nous contacter pour inscription

Pensez à prendre votre tapis

Au plaisir de partager ce moment .

1er étage école de bel air Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 24 59 05 suzannedaudon@gmail.com

