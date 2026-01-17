Séance découverte musicothérapie botanique La Tisanerie Pontarlier

Séance découverte musicothérapie botanique

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01 22:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Organisé par la Tisanerie. Séance Découverte Musicothérapie Botanique bien-être, détente, lutte contre le stress, amélioration du sommeil, soulagement des douleurs, calme…Venez découvrir les principes de la musique des plantes et vous immerger dans ses bienfaits. Sur réservation par téléphone. .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 35 64 96 laurencechays1@gmail.com

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English : Séance découverte musicothérapie botanique

L’événement Séance découverte musicothérapie botanique Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS