Séance découverte musicothérapie botanique La Tisanerie Pontarlier
Séance découverte musicothérapie botanique La Tisanerie Pontarlier mercredi 1 avril 2026.
Séance découverte musicothérapie botanique
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 20:00:00
fin : 2026-04-01 22:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Organisé par la Tisanerie. Séance Découverte Musicothérapie Botanique bien-être, détente, lutte contre le stress, amélioration du sommeil, soulagement des douleurs, calme…Venez découvrir les principes de la musique des plantes et vous immerger dans ses bienfaits. Sur réservation par téléphone. .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 35 64 96 laurencechays1@gmail.com
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English : Séance découverte musicothérapie botanique
L’événement Séance découverte musicothérapie botanique Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS