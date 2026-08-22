AGENDA · Schneckenbusch
Séance découverte qi gong Schneckenbusch
jeudi 24 septembre 2026 · Schneckenbusch
Informations pratiques
Schneckenbusch
Séance découverte qi gong
salle polyvalente D96A Schneckenbusch Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24 21:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Venez vous essayer au qi gong le temps d’une séance découverte !Tout public
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salle polyvalente D96A Schneckenbusch 57400 Moselle Grand Est +33 7 70 09 20 42 renaitreparletaichi@free.fr
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English :
Come and try qi gong for a discovery session!
L’événement Séance découverte qi gong Schneckenbusch a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD