Informations pratiques

Schneckenbusch

Séance découverte qi gong

salle polyvalente D96A Schneckenbusch Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 19:30:00

fin : 2026-09-24 21:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Venez vous essayer au qi gong le temps d’une séance découverte !Tout public

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salle polyvalente D96A Schneckenbusch 57400 Moselle Grand Est +33 7 70 09 20 42 renaitreparletaichi@free.fr

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English :

Come and try qi gong for a discovery session!

L’événement Séance découverte qi gong Schneckenbusch a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD