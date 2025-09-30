Séance découverte tai chi chuan Schneckenbusch

salle polyvalente D96A Schneckenbusch Moselle

Début : Mardi Mardi 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 19:30:00

2025-09-30

Venez vous essayer au tai chi chuan le temps d’une séance découverte !Tout public

salle polyvalente D96A Schneckenbusch 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 84 69 renaitreparletaichi@free.fr

English :

Come and try tai chi chuan for a discovery session!

German :

Probieren Sie Tai Chi Chuan während einer Schnupperstunde aus!

Italiano :

Venite a cimentarvi con il tai chi chuan durante una sessione di scoperta!

Espanol :

Venga a probar el tai chi chuan durante una sesión de descubrimiento

L’événement Séance découverte tai chi chuan Schneckenbusch a été mis à jour le 2025-08-17 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG