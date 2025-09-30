Séance découverte tai chi chuan Schneckenbusch
Séance découverte tai chi chuan Schneckenbusch mardi 30 septembre 2025.
Séance découverte tai chi chuan
salle polyvalente D96A Schneckenbusch Moselle
Tarif : – –
Venez vous essayer au tai chi chuan le temps d’une séance découverte !Tout public
salle polyvalente D96A Schneckenbusch 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 84 69 renaitreparletaichi@free.fr
English :
Come and try tai chi chuan for a discovery session!
German :
Probieren Sie Tai Chi Chuan während einer Schnupperstunde aus!
Italiano :
Venite a cimentarvi con il tai chi chuan durante una sessione di scoperta!
Espanol :
Venga a probar el tai chi chuan durante una sesión de descubrimiento
