Séance découverte Tai Shi

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-31 18:30:00

fin : 2036-03-31 20:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Rendez vous découverte à la Maison Fleuriel

Venez découvrir le Tai Shi, séance découverte à la maison fleuriel. Ancien art martial, le tai shi améliore l’équilibre, réduit l’anxiété et prévient les maladies cardiovasculaires en augmentant modérément le rythme cardiaque. .

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 42 34 51

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English :

Discovery Rendezvous at Maison Fleuriel

L’événement Séance découverte Tai Shi Épineuil-le-Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-18 par OT CHATEAUMEILLANT