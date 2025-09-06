Séance dédicace à Laon avec Paul Mougenot Laon

Séance dédicace à Laon avec Paul Mougenot Laon samedi 6 septembre 2025.

Séance dédicace à Laon avec Paul Mougenot

38 rue Saint-Jean Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06 18:30:00

Date(s) :

2025-09-06

La librairie accueillera l’élu local axonais à l’occasion de la parution de son ouvrage « Paul Doumer, le dernier Président assassiné »…

RV à la librairie Bruneteaux à partir de 15h ! 0 .

38 rue Saint-Jean Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 21 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Séance dédicace à Laon avec Paul Mougenot Laon a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon