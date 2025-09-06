Séance dédicace à Laon avec Paul Mougenot Laon
Séance dédicace à Laon avec Paul Mougenot Laon samedi 6 septembre 2025.
Séance dédicace à Laon avec Paul Mougenot
38 rue Saint-Jean Laon Aisne
Gratuit
Début : 2025-09-06 15:00:00
fin : 2025-09-06 18:30:00
2025-09-06
La librairie accueillera l’élu local axonais à l’occasion de la parution de son ouvrage « Paul Doumer, le dernier Président assassiné »…
RV à la librairie Bruneteaux à partir de 15h ! 0 .
38 rue Saint-Jean Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 21 63
