Séance dédicace à Sézanne Route de Troyes Sézanne

Début : 2025-12-19 15:00:00

fin : 2025-12-19 18:00:00

2025-12-19

Sézance dédicace du Centre d’Étude du Pays Sézannais au Mag Presse du Centre Leclerc de Sézanne.Tout public

Retrouvez le Centre d’Étude du Pays Sézannais le vendredi 19 décembre de 10h à 12h30 et de 15h à 18h au Mag Presse du Centre Leclerc pour une séance dédicace de leur nouveau volume Du Pays Sézannais. .

Route de Troyes Mag Presse au Centre Leclerc Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 42 22 41

Signing session for the Centre d’Étude du Pays Sézannais at the Mag Presse of the Centre Leclerc in Sézanne.

