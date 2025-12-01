Séance dédicace de Cécile Castelli Emma et les secrets de la bibliothèque Dijon

Séance dédicace de Cécile Castelli Emma et les secrets de la bibliothèque

11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

A l’occasion de la parution de son nouveau roman Emma et les secrets de la bibliothèque , l’autrice dijonnaise Cécile Castelli sera présente pour une séance de dédicaces à la boutique de l’Office de Tourisme, situé 11 rue des Forges samedi 13 décembre 2025 de 14h00 à 17h00.

Étudiante passionnée par l’histoire de l’art et la littérature, Emma pensait simplement mener des recherches tranquilles dans la bibliothèque de Dijon. Mais lorsqu’elle découvre un message codé dans un ouvrage poussiéreux, sa vie bascule.

Avec Garance, sa colocataire aussi pétillante qu’intrépide, et Oscar, un stagiaire un peu trop charmant pour être honnête, Emma se retrouve embarquée dans une incroyable chasse au trésor à travers les rayons silencieux, les archives oubliées et les grands classiques de la littérature. Mais qui laisse ces messages ?

Un roman palpitant qui mêle enquête, codes secrets, livres anciens et soupçons de romance, où l’amitié et la curiosité sont les meilleures des boussoles. .

