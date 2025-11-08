Séance dédicace de Patrick Souday Chartres

Séance dédicace de Patrick Souday

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-20

Rencontre avec Patrick Souday, artiste peintre, à l’occasion de l’exposition Regards sur Chartres qui lui est consacrée à l’Apostrophe.

Il dédicacera ses ouvrages et vous accueillera pour une visite commentée de l’exposition. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Meet painter Patrick Souday for his exhibition Regards sur Chartres at L’Apostrophe.

German :

Treffen mit dem Maler Patrick Souday anlässlich der Ausstellung Regards sur Chartres, die ihm im Apostrophe gewidmet ist.

Italiano :

Intervista con Patrick Souday, pittore, in occasione della sua mostra Regards sur Chartres presso L’Apostrophe.

Espanol :

Entrevista con Patrick Souday, pintor, con motivo de su exposición Regards sur Chartres en L’Apostrophe.

