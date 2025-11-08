Séance dédicace de Patrick Souday Chartres
Séance dédicace de Patrick Souday Chartres samedi 8 novembre 2025.
Samedi 2025-11-08 14:00:00
2025-12-06 18:00:00
2025-11-08 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-20
Rencontre avec Patrick Souday, artiste peintre, à l’occasion de l’exposition Regards sur Chartres qui lui est consacrée à l’Apostrophe.
Il dédicacera ses ouvrages et vous accueillera pour une visite commentée de l’exposition. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Meet painter Patrick Souday for his exhibition Regards sur Chartres at L’Apostrophe.
German :
Treffen mit dem Maler Patrick Souday anlässlich der Ausstellung Regards sur Chartres, die ihm im Apostrophe gewidmet ist.
Italiano :
Intervista con Patrick Souday, pittore, in occasione della sua mostra Regards sur Chartres presso L’Apostrophe.
Espanol :
Entrevista con Patrick Souday, pintor, con motivo de su exposición Regards sur Chartres en L’Apostrophe.
