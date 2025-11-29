Séance dédicace de Patrick Souday Chartres
Séance dédicace de Patrick Souday Chartres samedi 29 novembre 2025.
Samedi 2025-11-29 14:00:00
2025-12-06 18:00:00
2025-11-29 2025-12-06 2025-12-20
Rencontre avec Patrick Souday, artiste peintre, à l’occasion de l’exposition Regards sur Chartres qui lui est consacrée à l’Apostrophe. Il dédicacera ses ouvrages et vous accueillera pour une visite commentée de l’exposition.
English :
Meet painter Patrick Souday for his exhibition Regards sur Chartres at L’Apostrophe. He will be signing his works and welcoming you for a guided tour of the exhibition.
German :
Treffen mit dem Maler Patrick Souday anlässlich der Ausstellung Regards sur Chartres, die ihm im Apostrophe gewidmet ist. Er wird seine Werke signieren und Sie zu einem kommentierten Rundgang durch die Ausstellung begrüßen.
Italiano :
Incontrate il pittore Patrick Souday alla mostra Regards sur Chartres presso L’Apostrophe. Il pittore firmerà le sue opere e vi accoglierà per una visita guidata della mostra.
Espanol :
Conozca al pintor Patrick Souday en la exposición Regards sur Chartres en L’Apostrophe. Firmará sus obras y le dará la bienvenida en una visita guiada por la exposición.
